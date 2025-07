A- A+

FÓRMULA 1 Lando Norris (McLaren) conquista pole do GP da Bélgica; Bortoleto é 10º Britânico conquista a 13ª pole da carreira e embala sonho de alcançar Piastri na liderança do campeonato

O britânico Lando Norris conquistou a pole position para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, que será disputado no domingo, após marcar o melhor tempo da classificação deste sábado (26), no circuito de Spa-Francorchamps.

Norris terminou à frente de seu companheiro de equipe e atual líder do Mundial, o australiano Oscar Piastri (McLaren), que na sexta-feira havia conquistado a pole para a corrida sprint, do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do holandês Max Verstappen (Red Bull), que venceu a corrida sprint algumas horas antes.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) vai largar em 10º.

A vitória de Verstappen no sprint é o primeiro triunfo da Red Bull desde que o francês Laurent Mekies assumiu como chefe de equipe, estreando neste fim de semana em Spa após substituir Christian Horner.

Na classificação do Mundial de F1, Piastri tem uma vantagem de nove pontos sobre Norris, que conquistou sua 13ª pole position na carreira e a quarta na temporada atual.

Na corrida sprint no início do sábado, Piastri terminou em segundo, atrás de Verstappen, enquanto Norris ficou em terceiro.

"Prefiro tempo seco"

"Estou muito feliz, foi uma boa volta. Tivemos algumas preocupações depois da sessão de sexta-feira, mas acertamos o nosso rumo. Prefiro tempo seco amanhã (domingo), mas as condições climáticas não importam muito. Estarei pronto para dar o meu melhor e lutar pela vitória", prometeu Norris após conquistar a pole position.

Leclerc arrebatou o terceiro lugar no grid de Verstappen no fim da classificação, enquanto o tailandês Alexander Albon (Williams) surpreendeu a todos ao terminar com o quinto melhor tempo, à frente do britânico George Russell (Mercedes) e do japonês Yuki Tsunoda (Red Bull), sexto e sétimo, respectivamente.

O top 10 do grid para a corrida principal em Spa é completado pelo francês Isack Hadjar (Racing Bulls), seu companheiro de equipe neozelandês Laim Lawson além de Gabriel Bartoleto (Sauber).



- Hamilton é eliminado no Q1 -

A maior surpresa negativa da sessão classificatória foi a eliminação do sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari) já no Q1.

O veterano piloto inglês havia largado apenas em 18º lugar na corrida sprint e agora terminava com o 16º melhor tempo da sessão classificatória, após seu melhor tempo ter sido invalidado por sair dos limites da pista.

O italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) também decepcionou, com o 18º melhor tempo.

Entre Hamilton e Antonelli ficou o argentino Franco Colapinto (Alpine) em 17º.

Os espanhóis tampouco tiveram seu melhor dia: Carlos Sainz Jr. ficou apenas em 15º com sua Williams, e Fernando Alonso terminou em 19º, logo à frente de seu companheiro de equipe na Aston Martin, o canadense Lance Stroll.

Grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1:

1ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

3ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

5ª fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

6ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

7ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

8ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

9ª fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

10ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

