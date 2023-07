A- A+

FÓRMULA 1 Lando Norris quebra troféu de Max Verstappen; veja vídeo Britânico bateu com a garrafa de champanhe na mesa e derrubou o troféu do holandês no chão

Lando Norris, da McLaren, se empolgou além da conta com a sua segundo colocação no GP da Hungria e acabou quebrando o troféu de Max Verstappen, vencedor da prova.

O britânico bateu com a garrafa de champanhe na mesa para que a bebida jorrasse com mais força, mas acabou derrubando o troféu do holandês da Red Bull, que se partiu em dois.

A vitória na Hungria foi a nova de Verstappen na temporada, que lidera o mundial de pilotos com mais de 100 pontos de vantagem para o companheiro de equipe Sergio Pérez. Neste domingo, ele largou em segundo, atrás de Lewis Hamilton, mas ultrapassou o piloto da Mercedes logo na largada e venceu a corrida com tranquilidade.

A vitória do holandês também rendeu um recorde à escuderia Red Bull. A equipe se tornou a que tem mais vitórias consecutivas na categoria, 12. Eles superaram a McLaren de 1988, que tinha Ayrton Senna e Alain Proust como pilotos.

Lando Norris quebra troféu de Max Verstappen - https://t.co/84D3JVfKkV pic.twitter.com/iw4IERxvs3 — Folha de Pernambuco (@folhape) July 23, 2023

