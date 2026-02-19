Lanús x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo da Recopa Sul-Americana
Veja horário da partida e prováveis escalações dos times
Campeão da Libertodores de 2025, o Flamengo visitará, nesta quinta-feira, o Lanús, atual vencedor da Copa Sul-Americana, pela primeira partida da final da Recopa, no estádio Néstor Díaz Pérez, na Argentina. O time rubro-negro chega embalado após eliminar o Botafogo nas quartas de final do Campeonato Carioca.
Onde assistir a Lanús x Flamengo
A partida entre Lanús e Flamengo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Horário do jogo Lanús x Flamengo
O Lanús é mandante no jogo de ida da Recopa Sul-Americana e recebe o Flamengo no estádio Néstor Díaz Pérez, na Argentina, às 21h30.
Escalação do Lanús
Provável escalação: Losada; Guidara, Izquierdoz, Dominguez e Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Salvio, Marcelino Moreno e Carrera; Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.
Escalação do Flamengo
Provável escalação: Rossi; Varela (Emerson Royal); Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Paquetá e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Carrascal e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.
Arbitragem de Lanús x Flamengo
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)
VAR: Carlos Orbe (EQU)