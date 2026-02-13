A- A+

futebol Laporta crê em virada do Barcelona na Copa do Rei e exalta elenco: "Contra tudo e contra todos" Ex-presidente do Barcelona usou as suas redes sociais nesta sexta-feira para externar a confiança tanto no elenco como no trabalho do treinador Hansi Flick e sua comissão técnica

Ex-presidente do Barcelona e candidato à reeleição, Joan Laporta, "entrou no circuito" após a surpreendente goleada de 4 a 0 que o time catalão sofreu para o Atlético de Madrid nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, para tentar resgatar a estima dos atletas do conjunto azul e grená.

Ele usou as suas redes sociais nesta sexta-feira para externar a confiança tanto no elenco como no trabalho do treinador Hansi Flick e sua comissão técnica. O tom do dirigente tem o sentido claro de passar ânimo para que o Barça consiga reverter o cenário na partida de volta, que será realizada no Cam Nou e, assim, assegurar presença na final do torneio.

"Todo o meu apoio a Hansi Flick, aos jogadores, a Deco (dirigente esportivo) e à sua equipe. Com a força de todos os torcedores do Barça, estou convencido de que temos uma oportunidade histórica de conseguir uma grande virada no Spotify Camp Nou no dia 3 de março (data do encontro de volta)", diz parte do texto.

Laporta elencou ainda outros elementos que contribuíram para a atuação muito abaixo do esperado apresentada pelo Barcelona. Ele criticou o estado do gramado e também direcionou seu discurso ao árbitro do clássico.

"Sofremos uma série de adversidades, desde um campo em más condições até um gol injustamente anulado que nos impediu de iniciar uma reação, possível no jogo de volta", relatou o dirigente citando o tento de Pau Cubarsi, que foi invalidado.

Por fim, o comunicado se encerra com uma mensagem de esperança. "Nada é inocente. Temos de lutar contra tudo e contra todos. Agora, mais do que nunca, é essencial apoiar os nossos jogadores", encerrou Laporta em sua mensagem de apoio.

Veja também