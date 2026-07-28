Laporta revela arritmia, passa por procedimento e adia viagem para acompanhar o Barcelona

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O presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou nesta terça-feira que sofreu uma arritmia cardíaca e precisou passar por um procedimento médico no Hospital de Barcelona. Em publicação nas redes sociais, o dirigente informou que a alteração no ritmo cardíaco foi revertida com sucesso, afirmou que está bem e agradeceu à equipe responsável pelo atendimento.



Em razão do episódio, Laporta não viajará para a Inglaterra, onde o Barcelona realiza parte da pré-temporada. A equipe comandada por Hansi Flick enfrenta o Birmingham City na próxima sexta-feira, em mais um compromisso de preparação para a temporada 2026/27.



Ao comunicar o ocorrido, o presidente tranquilizou torcedores e comemorou o sucesso do procedimento. "Correu tudo bem. Conseguiram reverter minha arritmia. Meu coração voltou a bater em ritmo normal", escreveu.





Laporta também fez questão de destacar o trabalho da equipe médica do Hospital de Barcelona, liderada pelo cardiologista Jordi Morillas, e elogiou o atendimento recebido durante a internação.



"Sou muito grato aos excelentes médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e a toda a equipe do Hospital de Barcelona. Eles fizeram um trabalho excelente. Além da competência e do conhecimento, demonstraram um tratamento humano, compreensivo, paciente e afetuoso, dignificando a medicina e o Juramento de Hipócrates", afirmou.



Na mesma mensagem, o dirigente também agradeceu as manifestações de apoio que recebeu após a divulgação do problema de saúde. O Barcelona não informou quando Laporta retomará sua agenda presencial, mas o presidente assegurou que seu quadro está sob controle.

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