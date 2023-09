A- A+

Futebol Largada da Refeno será neste sábado (23), no Marco Zero; confira detalhes Prova terá 95 barcos, de 15 estados diferentes e três países estrangeiros. Os favoritos ao Fita Azul são Aventureiro 4, Adrenalina Pura, Patoruzú, D4 e o Atrevida

Leia também

• Mirando atividade sustentável e com retorno de maior campeão, Refeno detalha 34ª edição

• Refeno: aos 24 anos, velejadora se diz "preparada" para fazer trajeto até Noronha sozinha

Mar agitado é sinônimo de perigo? Não se a movimentação for provocada por dezenas de embarcações aguardando a largada da maior regata oceânica da América Latina. Neste sábado (23), a partir das 11h30, no Marco Zero, no Bairro do Recife, será dado o pontapé para a 34ª edição da Regata Internacional Recife Fernando de Noronha, a Refeno. Ao todo, 95 barcos, de 15 estados diferentes e três países estrangeiros, estarão na briga para deixar a calmaria de lado e buscar o título.

“Neste ano, teremos uma largada com os barcos que já foram campeões e outros que observamos como potenciais candidatos ao título. Separamos esse grupo para largar no mesmo horário, para que o Fita Azul seja o primeiro a cruzar a linha. Nessa classe, estão o Aventureiro 4, Adrenalina Pura, Patoruzú, D4 e o Atrevida”, afirmou Edival Júnior, presidente da comissão de regatas da Refeno.

No canal oficial da Refeno, no Youtube, será exibido ao vivo a partida dos barcos rumo ao arquipélago, em trajeto que terá ao todo 300 milhas náuticas (560 quilômetros). A transmissão terá a presença de Ricardo Baggio, o Kadu, comentarista de Vela do SporTV nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 a Tóquio- 2021, além de ter passado por cargo diretivo na Confederação Brasileira de Vela.



Projeto Carbono Zero

Outra novidade da edição 2023 da Refeno é o projeto “Carbono Zero”. Com apoio do Genio Carbon, para classificar e quantificar as emissões de gases do Efeito Estufa, contribuindo com a descarbonização e, consequentemente, diminuir o impacto climático. O procedimento engloba toda energia gerada nos 11 dias de evento.

“Temos esse apelo ecológico. Todos os grandes eventos do mundo tendem a adotar isso. A própria conscientização faz com que os participantes fiquem em alerta com o cuidado para não queimar combustível fóssil de forma desnecessária”, citou Edival.

O atual Fita Azul da Refeno é o barco pernambucano Aventureiro 4, do comandante Hans Huzler. Ao todo, a competição engloba as classes ORC, IRC, VPRS, RGS, Mocra, Catamarã, Trimarã, Aço, Alumínio, Bico de Proa, Aberta, Turismo e Clássicos - esta última categoria para barcos lançados à água até 31 de dezembro de 1980.

Retorno de favorito

Recordista da regata ao ter cravado em 2007 a travessia da capital pernambucana até o arquipélago em 14 horas, 34 minutos e 54 segundos, o Adrenalina Pura retorna à prova depois de 15 anos com o status de maior vencedor, sendo Fita Azul nas sete edições que disputou (2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 e 2008). Antes sob o comando de uma tripulação baiana, a embarcação agora está sob os cuidados dos pernambucanos Avelar Loureiro, Humberto Carrilho e Cecília Peixoto.

“A Refeno faz parte do calendário e o público pernambucano sabe que, em setembro, temos esse evento como principal oportunidade de ter essa interação com os barcos. Vamos procurar passar informação para quem não entende do esporte, com uma linguagem popular e não tão técnica para facilitar o entendimento”, indicou o presidente.

Veja também

Futebol PSG goleia Olympique de Marselha em clássico do Campeonato Francês