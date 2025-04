A- A+

Denúncia Lateral argentino acusa advogado de fraude e de sumir com parte de premiação da Copa do Mundo Gonzalo Montiel, do River Plate, entrou com ação judicial contra seu ex-advogado, Nicolás Payarola

O lateral do River Plate e atual campeão mundial, Gonzalo Montiel, entrou com uma ação judicial contra seu ex-advogado, Nicolás Payarola, por US$ 700 mil (cerca de R$ 4,1 milhões) em perdas financeiras decorrentes do dinheiro que ele lhe deu para supostos investimentos que não deram certo. A denúncia detalha nove casos de fraude e três falsificações materiais.

Entre elas está a suposta compra de terras na área metropolitana de Buenos Aires para desenvolver um empreendimento imobiliário. Também foi incluído um pagamento inicial de US$ 25 milhões para lavagem de dinheiro, entregue em dólares à Payarola e supostamente destinado a uma conta bancária.

Em seguida, houve um adiantamento de US$ 200.000 para a compra de terras em Ezeiza, que não deu certo. A denúncia de 36 páginas também inclui mensagens de WhatsApp, documentação de transferência, declarações notariais e contratos que comprovam a fraude e falsificação repetidas.

A situação foi detectada pelo cunhado de Gonzalo Montiel, Brahim López, que começou a trabalhar no escritório de advocacia de Payarola. Ele notou irregularidades que acenderam o alarme na família e deu início a uma investigação mais aprofundada.

Embora Payarola tenha devolvido parte do dinheiro (menos de US$ 150.000), a perda financeira continua enorme. Diante da evasiva do advogado e das promessas não cumpridas de ressarcimento, a família Montiel recorreu à Justiça.

Veja também