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FUTEBOL INTERNACIONAL Lateral argentino Nahuel Molina troca Atlético de Madrid pela Roma O jogador de 28 anos custou cerca de 17 milhões de euros ao clube italiano

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A Roma fechou a contratação do lateral-direito argentino Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, anunciou o clube da Serie A nesta quarta-feira (12).

O jogador de 28 anos, campeão mundial em 2022 e vice há três semanas em Nova Jersey, vestirá a camisa número 20 pela equipe italiana, que retorna à Liga dos Campeões nesta temporada.

O valor da transferência gira em torno dos 17 milhões de euros (R$ 100 milhões na cotação atual), segundo diversos veículos de imprensa.

Molina tem 65 jogos pela seleção da Argentina e, além do Mundial de 2022, também foi campeão da Copa América em 2021 e 2024.

Sua estreia oficial pela Roma deverá ser na 1ª rodada do Campeonato Italiano, contra a Fiorentina, no dia 24 de agosto. No próximo sábado, a equipe fará um amistoso contra o Borussia Dortmund.

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