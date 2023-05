A- A+

Náutico Lateral de origem, Victor Ferraz atua como armador e se destaca em vitória do Náutico Experiente capitão deu uma assistência para Gabriel Santiago marcar diante do Floresta

Capitão e lateral-direito de origem, Victor Ferraz foi determinante na vitória do Náutico sobre o Floresta jogando em outra função: a de armador. O camisa 2 deu uma assistência para o gol de Gabriel Santiago e foi um dos destaques do Timbu no duelo da última segunda-feira (22).

A opção de escalar Ferraz no meio-campo partiu do interino Otávio Augusto, que treina o elenco desde a segunda-feira da semana passada, após a demissão de Dado Cavalcanti. O técnico do sub-20 na armação com o intuito de dar mais qualidade ao passe alvirrubro no último terço do campo.

"A gente buscou potencializar o Ferraz no sentido de trazer a qualidade técnica e criatividade dele para um setor mais decisivo. Buscamos estimular uma criação a partir dos zagueiros e goleiro para quebrar a primeira pressão do adversário, para a bola chegar no Souza e no Ferraz, trazendo essa capacidade de leitura que o Ferraz tem para encontrar espaços vazios e atacar esses espaços, como foi no gol, onde ele achou muito bem o Gabriel", explicou Otávio.

A assistência de Victor Ferraz para Gabriel Santiago aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, capitão tabelou com o atacante e o achou infiltrando pelo meio da área, antes da finalização para estufar as redes. Anteriormente, o experiente jogador de 35 anos já tinha dado um passe para Diego Ferreira, que acertou a trave de Zé Carlos.

Com a vitória sobre o Floresta, o Náutico se aproximou do G-8 da Série C. Atualmente, o Alvirrubro é o 9º colocado, com seis pontos. No próximo final de semana, o Timbu volta a atuar em casa. Desta vez, recebe o América-RN, no sábado (27), às 19h.

