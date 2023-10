A- A+

Lateral-direito Lima, do Sport, é convocado para defender Brasil na Copa do Mundo sub-17

O lateral-direito do Sport, Lima, de 17 anos, foi convocado pelo Brasil para disputar a Copa do Mundo da categoria, que ocorre entre novembro e dezembro, na Indonésia. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta quarta-feira (11).

Esta é a quarta convocação seguida do atleta rubro-negro para a equipe sub-17 do Brasil. O lateral, inclusive, já balançou as redes em duas oportunidades. Destaque da base leonina, Lima soma aparições também pelo sub-20 do time da Ilha do Retiro.

Em entrevista concedida à comunicação do clube, o jovem jogador falou sobre o sonho de defender a Amarelinha. "Vestir a camisa do Brasil já foi um sonho e poder disputar uma Copa do Mundo é mais uma realização, sem dúvidas. Claro que eu vinha, de certa forma, na expectativa, mas quando vi meu nome na convocação foi uma alegria muito grande", festejou.

"Agradeço a todos do Sport, seja os atletas, staff, diretoria, pelo suporte, confiança e trabalho no dia a dia. E, claro, à minha família, por todo o apoio e por ter chegado até aqui", completou Lima.

Com o destaque de Lima no clube e também na seleção, o Sport renovou o vínculo do prata da casa recentemente. No Leão desde 2021, o novo contrato do jogador vai até 2026.

