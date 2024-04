Lateral-direito Nordi Mukiele vai desfalcar o PSG contra o Barça

A- A+

O lateral-direito do Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele, que sofreu um choque na cabeça contra o Clermont no sábado em jogo da Ligue 1, está fora da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira (10), contra o Barcelona, indicou nesta segunda-feira à AFP um fonte próxima ao clube francês.

A mesma fonte acrescentou que a decisão foi tomada depois de o jogador ter sido submetido a exames neurológicos.

Mukiele teve de abandonar o campo no sábado, após um choque em uma disputa de bola aérea com o goleiro do Clermont, Massamba Ndiaye, de acordo com o protocolo de concussão, e foi substituído pelo marroquino Achraf Hakimi logo aos 13 minutos.

Nordi Mukiele, que também joga como zagueiro, só foi titular sete vezes nesta temporada.

Na ausência de Achraf Hakimi, suspenso para a partida contra o Barça, na quarta-feira, no Parque dos Príncipes, Mukiele esperava ocupar a lateral-direita.

O técnico espanhol do PSG, Luis Enrique, terá de encontrar uma solução para compensar estas ausências. Ele poderá escalar Warren Zaïre-Emery ou deslocar o capitão Marquinhos para a lateral.

