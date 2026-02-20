A- A+

Lateral do Náutico prega foco contra o Santa Cruz: "Semifinal se decide no detalhe"

O lateral-direito Arnaldo, do Náutico, minimizou a vantagem construída pela equipe no primeiro jogo da semifinal contra o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, para pregar que o Alvirrubro tem que manter o foco se quiser chegar à final do Campeonato Pernambucano.

No domingo (22), o Timbu recebe a Cobra Coral às 18h, nos Aflitos, e joga pelo empate para se classificar à decisão. Ao Tricolor, cabe vencer por dois gols de diferença para eliminar o rival. Vitória visitante por um gol de vantagem leva a semifinal para os pênaltis.

"A vantagem que construímos no primeiro jogo é importante, mas não define nada. Semifinal se decide no detalhe, ainda mais em um campeonato tão disputado como o Pernambucano. Precisamos entrar concentrados do começo ao fim, porque é um jogo que vale uma vaga na final", pontuou Arnaldo.

O lateral alvirrubro ainda celebrou a campanha do Náutico até aqui no certame, ao comentar a importância de decidir a semifinal em casa. Na primeira fase, o clube da Rosa e Silva foi o primeiro colocado, com 18 pontos.

“Fizemos uma campanha muito sólida até aqui. Decidir em casa, diante da nossa torcida, é um fator importante, funciona como um 12º jogador. Sabemos do nosso potencial e precisamos estar ligados o tempo todo, do primeiro ao último minuto, sem margem pra erro", falou o lateral.

