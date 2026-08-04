Lateral do São Paulo é detido após atropelar e matar homem em Barueri
Nicolas, de 19 anos, prestou socorro à vítima depois do acidente na noite da última segunda-feira e foi encaminhado à delegacia
O lateral-esquerdo Nicolas, do São Paulo, foi preso, na noite da última segunda-feira, após atropelar e matar um homem de 84 anos em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. O jogador de 19 anos prestou socorro à vítima e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu detido. As informações são do site ge.
Nicolas jantou em um shopping na região de Barueri junto do lateral Igor Felisberto e do atacante Ryan Francisco. Os atletas deixaram o local cada um em seu carro, mas voltaram ao local do atropelamento após o ocorrido e permaneceram até o resgate. Depois, todos os três jogadores do São Paulo prestaram depoimento.
Em nota enviada ao Globo, a defesa de Nicolas informou que o defensor se envolveu no acidente de trânsito no momento em que uma pessoa atravessava a via fora da faixa de pedestres e em local inadequado para a travessia. Além disso, afirmou que foi constatado que jovem não havia ingerido bebida alcoólica.
O São Paulo, também em um comunicado oficial, lamentou o ocorrido envolvendo o atleta do clube e prestou solidariedade aos familiares da vítima. O clube paulista ainda não tomou nenhuma medida, mas informou que seguirá acompanhando o caso por meio de seu departamento jurídico.
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Nicolas fez sua estreia como profissional do São Paulo em 2025, na derrota por 6 a 0 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o defensor atuou mais vezes e entrou em campo em quatro jogos do Paulitão, um da Sul-Americana e um do Brasileirão.
Veja a nota oficial da defesa de Nicolas
"A defesa do atleta Nicolas, informa que noite da última segunda-feira, ele envolveu-se em um acidente de trânsito, no momento em que uma pessoa atravessava a via fora da faixa de pedestres e em local inadequado para a travessia.
Imediatamente após o ocorrido, Nicolas permaneceu no local, prestou toda a assistência, acionou o serviço de resgate e, posteriormente, compareceu à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos.
Na ocasião, foi constatado que ele não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação estava regular.
Nicolas já prestou depoimento às autoridades competentes e teve assegurado o direito de responder ao procedimento em liberdade.
O caso encontra-se sob a defesa do advogado Dr. Guilherme Pacheco, que está adotando todas as medidas jurídicas necessárias e acompanhando integralmente a apuração dos fatos, provando sua integral inocência.
Manifestamos nossa solidariedade e aos seus familiares da pessoa envolvida.
Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio, carinho e preocupação, e pedimos respeito e serenidade enquanto os fatos são devidamente apurados pelas autoridades"
Veja a nota oficial do São Paulo
"Na noite desta segunda-feira (03), após deixar um shopping center na região de Barueri (SP), o atleta Nicolas se envolveu em acidente de trânsito que resultou no falecimento de um pedestre.
Nicolas permaneceu no local prestando assistência e acionando o serviço de resgate. Posteriormente, compareceu à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos.
Foi constatado que o atleta não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação estava em situação regular.
Nicolas prestou depoimento às autoridades competentes e teve assegurado o direito de responder ao procedimento em liberdade.
O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente o ocorrido e presta sua solidariedade aos familiares da vítima neste momento de dor e consternação.
O Clube seguirá acompanhando o caso por meio de seu departamento jurídico"