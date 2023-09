Lateral do Sport, Pedro Lima é convocado para Seleção Brasileira Sub-17

A- A+

Phelipe Leal, técnico da Seleção Brasileira da categoria sub-17, convocou nesta sexta-feira (15) Pedro Lima, lateral-direito do Sport, para os quatro amistosos que acontecerão entre os dias 26 de setembro e sete de outubro. A apresentação dos atletas está marcada para o dia 26.

O jogador, convocado anteriormente para o amistoso contra o México, se junta a outros 23 atletas para defender a Canarinho nas partidas contra Canadá, nos dias 29 de setembro e 1º de outubro, e Estados Unidos, nos dias quatro e seis do mesmo mês, que acontecerão na cidade de Sorocaba, em São Paulo.

Esta é a última convocação antes da lista final de convocados para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada na Indonésia e tem início marcado para o dia 10 de novembro.

A Seleção Brasileira, atual campeã, vai em busca do seu quinto título no Mundial. Em sorteio realizado também nesta sexta, ficou no Grupo C ao lado das seleções Irã, Nova Caledônia e Inglaterra.

O atleta de 17 anos chegou ao clube na temporada de 2021, inicialmente no futsal e, depois, fez a transição para o futebol de campo. Recentemente, teve seu contrato estendido e agora permanece na Ilha do Retiro até setembro de 2026. Pela equipe rubro-negra, ele conquistou dois títulos pernambucanos nas categorias sub-15 e sub-17, além de ser destaque na Copa do Brasil sub-17.

Pedro Lima renovou o contrato com o Sport até setembro de 2026 - Foto: Tiago Pavão / Sport

Confira a convocação completa da Seleção Sub-17

GOLEIROS



Matheus Corrêa - Corinthians

Pedro Cobra - Atlético Mineiro

Phillipe Gabriel - Vasco



LATERAIS-DIREITOS



Pedro Lima - Sport

Vitor Gabriel - Atlético Mineiro



LATERAIS-ESQUERDOS



Marques Rickelme - São Paulo

Souza - Santos



ZAGUEIROS



Arthur Dias - Athletico Paranaense

Da Mata - Grêmio

Dayvisson - Athletico Paranaense

João Souza - Flamengo

Vitor Reis - Palmeiras



MEIO-CAMPISTAS



Camilo - Grêmio

Coutinho - Palmeiras

Dudu - Athletico Paranaense

Figueiredo - Palmeiras

Luiz Gustavo - Corinthians

Mateus Iseppe - Atlético Mineiro



ATACANTES



Estevão - Palmeiras

Kauã Elias - Fluminense

Lorran - Flamengo

Rayan - Vasco

Riquelme - Palmeiras

William - São Paulo

