Sport Lateral do Sport, Roberto Rosales é convocado pela seleção venezuelana O jogador de 34 anos vai disputar os jogos contra Colômbia e Paraguai serão disputados nos dias 7 e 12 de setembro

Com poucos jogos vestindo a camisa do Sport, o lateral-direito Roberto Rosales foi convocado pela seleção venezuelana para a disputa das primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os jogos contra Colômbia e Paraguai serão disputados nos dias 7 e 12 de setembro.

Nesse período entre as partidas, o Sport tem compromisso no dia 9 de setembro, contra o Criciúma, na Ilha do Retiro. Rosales será um desfalque.

O Sport vem sofrendo com ausências nas laterais. Eduardo segue machucado na direita, assim como Felipinho no outro lado. Cariús ainda aguarda recurso junto ao STJD após ser punido nas investigações sobre manipulação de apostas esportivas.

Aos 34 anos, o lateral já participou de cinco edições de Copa América pela sua seleção entre os anos de 2011 e 2021.

