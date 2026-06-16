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COPA DO MUNDO Lateral é cortado por lesão e técnico da Inglaterra chama zagueiro do Chelsea para Copa O lateral-direito Tino Livramento, de 23 anos, teve diagnosticada uma lesão na panturrilha direita e para o seu lugar foi chamado Trevoh Chalobah

O técnico Thomas Tuchel foi obrigado a fazer uma convocação de última hora nesta terça-feira para a Copa do Mundo. O lateral-direito Tino Livramento, de 23 anos, teve diagnosticada uma lesão na panturrilha direita e para o seu lugar foi chamado Trevoh Chalobah.



A mudança acontece na véspera da estreia dos ingleses no Mundial Integrante do Grupo L, o English Team entra em campo nesta quarta-feira, contra a Croácia, em Dallas, na partida que reúne as duas principais forças da chave já na primeira rodada da etapa de classificação.





Livramento, que defende o Newcastle, se machucou no treinamento de domingo. Por meio de um comunicado oficial, a seleção confirmou o corte e a convocação de Chalobah, de 26 anos, do Chelsea. "Um exame e uma avaliação médica subsequentes, realizados na segunda-feira, infelizmente confirmaram que ele não poderá mais participar do torneio pela Inglaterra", diz parte do texto da nota oficial.



Dono de um estilo versátil, Tino Livramento, que joga principalmente como lateral-direito, também atuou na esquerda sob o comando de Eddie Howe no St James' Park e pela seleção inglesa.



De acordo com as regras da Fifa, as equipes têm até 24 horas antes do início da primeira partida da fase de grupos para fazer alterações na lista final de 26 jogadores. O atleta substituto deve ter o seu nome incluído na lista prévia divulgada por cada seleção participante do Mundial.

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