Lateral-esquerdo Renan Siqueira perto de ser anunciado como novo reforço do Náutico

Na semana passada, o técnico Dado Cavalcanti indicou que, após a classificação do Náutico na Copa do Brasil, o Timbu teria novidades quanto à chegada de reforços. E tudo indica que um dos contratados que pode pintar em breve no clube é o do lateral-esquerdo Rennan Siqueira, de 27 anos, ex-Brasil de Pelotas/RS. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Bruno Marsilli e confirmada pela reportagem. A recisão do jogador com o clube gaúcho já saiu, inclusive, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Além do Brasil, Rennan tem passagens por outros clubes do Sul como Ypiranga/RS, Novo Hamburgo/RS, Esportivo/RS e Caxias/RS, além de atuar por Itaporã/MS, Manaus/AM, Macaé/RJ e Grêmio Anápolis/GO. Caso seja contratado, o lateral chegaria para brigar por posição com Diego Matos.



O Náutico entra em campo nesta quarta (15), contra o Íbis, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano.

