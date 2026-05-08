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FUTEBOL

Lateral ex-Flamengo e Palmeiras termina jogo como goleiro em vitória do River Plate na Sul-Americana

Viña assumiu a posição após Beltrán ser expulso aos 41 minutos do segundo tempo

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Viña, ao centro, com camisa de goleiro do River Viña, ao centro, com camisa de goleiro do River  - Foto: Reprodução

A vitória do River Plate por 2 a 1 sobre o Carabobo-VEN, nesta quinta-feira (7), fora de casa, pela Copa Sul-Americana, contou com uma cena inusitada.

O time argentino terminou a partida com o lateral-esquerdo Viña, que já teve passagens por Palmeiras e Flamengo, atuando como goleiro. O jogador, inclusive, ainda pertence ao rubro-negro e está emprestado aos argentinos até o fim de 2026.

O lateral uruguaio precisou assumir a posição após o goleiro Santiago Beltrán ser expulso aos 41 minutos do segundo tempo. Como o técnico Eduardo Coudet já havia feito as cinco substituições, Vinã colocou a camisa do arqueiro e as luvas, e foi para o gol nos minutos finais da partida.

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Naquele momento, o jogo estava empatado em 1 a 1 e o Carabobo, da Venezuela, também já havia tido um jogador expulso, ainda no primeiro tempo. Mas, aos 51 minutos da etapa final, Salas garantiu a vitória época do River Plate pela quarta rodada do Grupo H da Sul-Americana.

Com a vitória, o River Plate chegou aos 10 pontos, segue na liderança do grupo e encaminhou a vaga direta para as oitavas de final da Sul-Americana. O Carabobo é o vice-líder, com 6 pontos. Na próxima rodada, o River recebe o Red Bull Bragantino, no dia 20 de maio, na Argentina.

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