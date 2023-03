A- A+

EXPLICOU Lateral Ian Rodriguez revela motivo para deixar Santa Cruz antes do término do contrato Jogador tem contrato com o Nova Venécia, do Espírito Santo, até o fim da temporada

O lateral-esquerdo Ian Rodriguez, de 24 anos, explicou a motivação que teve para deixar o elenco do Santa Cruz antes do fim do contrato, que tinha validade até o fim do Campeonato Pernambucano. O jogador pediu dispensa na tarde desta quinta-feira (16).

“Foi uma decisão minha, uma opção pessoal. Optei por estar próximo da minha família neste momento”, disse de início, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Ele apontou a curta passagem no Tricolor como a primeira da sua carreira “em um clube de massa”, lamentou o desempenho do time no início do ano e assegurou ter dado seu máximo em campo.

“Essa foi a minha primeira experiência em um clube de massa. O nosso início de temporada não foi dos melhores, mas eu saio de cabeça erguida. Dei o meu melhor. Não faltou raça e comprometimento em nenhum momento”, garantiu o lateral.

Questionado se não ter sido relacionado pelo treinador Ranielle Ribeiro para os últimos jogos do Santa Cruz contribuiu para a decisão, ele negou. “Isso faz parte da nossa profissão. A briga por posição é diária e temos que respeitar o momento dos nossos companheiros”, afirmou.

O carioca chegou ao estádio do Arruda por empréstimo do Nova Venécia, clube do Espírito Santo que tem o jogador Richarlison como embaixador. E é a partir desse vínculo que seu futuro será definido.



“Eu tenho contrato com o Nova Venécia até o fim da temporada, irei para casa para resolver o que será feito”, encerrou.



