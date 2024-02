A- A+

Futebol Lateral lamenta ausências no ataque, mas reforça confiança no elenco Santa Cruz não terá os atacantes Pedro Bortoluzo e João Diogo no duelo do sábado (24), contra o Central, no Lacerdão, pela última rodada do Campeonato Pernambucano

Responsáveis por sete dos 15 gols do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, os atacantes Pedro Bortoluzo e João Diogo receberam o terceiro cartão amarelo diante do Afogados e desfalcam o time no sábado (24), contra o Central, no Lacerdão, pela última rodada do Campeonato Pernambucano. Mesmo sem a dupla, o lateral-esquerdo Juan Tavares destacou a força do elenco para suprir as ausências.

"Todos os atletas que estão no grupo estão qualificados para estar ali dentro. Tivemos uma grande perda não ter Bortoluzo e João Diogo, mas temos outros atletas que podem cumprir bem a função deles. Esperamos que, quem for jogar, possa fazer o mesmo que estão fazendo ou ainda mais", afirmou o lateral.

Sem a dupla, Gilvan, Dudu Ferraz e João Victor são opções que Itamar Schulle tem para montar o ataque, completando o setor com Thiaguinho.

O Santa Cruz é o atual quarto colocado do Estadual, com 16 pontos. Vindo de quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate, o lateral destacou o crescimento da equipe na reta final da competição.

"Depois das duas derrotas que tivemos, nosso time amadureceu demais nos quesitos técnico, tático e físico. Isso tem trazido resultados. A harmonia do grupo também é boa. O clima está leve e é muito bom entrar na reta final do campeonato assim", apontou.

De olho na semifinal

O Santa não pode ser mais ultrapassado pelo quinto colocado, justamente o Central, com 12. Ou seja, o Tricolor já terá a vantagem de jogar em casa a partida única das quartas de final. Mas a Cobra Coral quer ir além, pulando esse mata-mata.

Para isso, além de vencer o Central, o Santa precisa secar os dois clubes que estão acima e ainda podem ser ultrapassados: Náutico (4º) e Retrô (3º), ambos com 17 pontos. Com 21 pontos, o Sport não pode mais perder a liderança. O Tricolor precisa torcer para que Timbu e Fênix não vença seus compromissos contra o Leão, nos Aflitos, e Flamengo de Arcoverde, no Arruda, respectivamente.

Dessa forma, o Santa terminaria em segundo, já garantido vaga na semifinal e tendo a vantagem de decidir em casa o segundo jogo do mata-mata que antecede a final. Esse cenário também faria o clube obter a vaga na Série D 2025.

Há, também, a possibilidade de o Santa ficar com a vaga na quarta divisão secando apenas o Retrô. Se ficar em terceiro, abaixo apenas de Sport e Náutico, o clube também voltará a disputar um Campeonato Brasileiro no ano seguinte, já que será o time mais bem colocado abaixo daqueles que já possuem calendário nacional.

Veja também

Confusão Após derrota contra o Náutico, torcedores do Sport protagonizam cenas de violência no Recife