A- A+

REFORÇO Lateral Marcus Carioca é oficializado no Santa Cruz; estreia pode acontecer já nesta terça-feira Jogador estava integrado à equipe do Castanhal; ano passado atuou em oito oportunidades

Leia também

• Ariel sai machucado em seu segundo jogo pelo Santa Cruz após ficar nove meses parado

• CBF adia clássico entre Sport x Santa pela Copa do Nordeste

O lateral-esquerdo Marcus Carioca, de 29 anos, é o novo reforço do Santa Cruz para a temporada de 2023. O contrato foi assinado na última sexta-feira (10) e oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta tarde. A estreia do canhoto no estádio do Arruda pode acontecer já nesta terça-feira (14), diante do Atlético (BA), às 19h30, pela Copa do Nordeste.



A chegada de Marcus traz alívio ao treinador Raniele Ribeiro, que até então precisava improvisar na função, já que Ítalo Silva ainda está tratando uma lesão na coxa junto ao departamento médico do clube e tem perspectiva de retorno apenas no final do mês.



Outro motivo para reforçar a necessidade do Santa Cruz na lateral, também com orientações do departamento médico, foi a lesão de Ian Rodrigues, de 24 anos, que aconteceu no dia 1º deste mês, durante a partida contra o Petrolina.



Histórico de Marcus Carioca

O novo defensor do Santa Cruz atuou apenas uma vez nesta temporada, pelo Castanhal, no Campeonato Paraense. No ano passado, ele estava no Pinheiro-MA, onde fez oito jogos e marcou um gol, além de uma assistência.



Veja também

Futebol Náutico tem pedido de recuperação judicial deferido; clube vai se pronunciar em breve