Santa Cruz Lateral Marcus Vinicius comenta sobre torcida do Santa Cruz: "Todo mundo já ouviu falar" O jogador de 29 anos já chegou e estreou com a camisa do Santa na partida contra o Atlético-BA

Recém-chegado ao Santa Cruz, o lateral-esquerdo Marcus Vinicius, já fez sua estreia com a camisa coral. Ele entrou no segundo tempo da vitória contra o Atlético-BA e pode assumir a titularidade da posição. Com pouco tempo em campo, o carioca comentou um pouco sobre suas características em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17).

"Tive a oportunidade de vir para o Santa Cruz. Já fiz minha estreia contra o Atlético-BA. O torcedor pode esperar de mim muita raça e muita vontade de vencer. Eu vim para ajudar o Santa Cruz a chegar nos objetivos. Tenho como características atacar e tentar defender bem", disse o lateral.

Apesar de ter feito apenas um jogo oficial em sua última equipe neste ano, Marcus disse que está pronto para já atuar os noventas minutos nas próximas partidas. "Estou preparado. Fiz uma pré-temporada no Castanhal. Foi apenas um jogo oficial, mas teve amistosos. Me sinto preparado para jogar os noventa minutos".

Grande marca do clube, Marcus já conhece a torcida do Mais Querido. Ele revelou que tem familiares que são do Estado e alguns deles são torcedores do Santa Cruz. "Óbvio que todo mundo já ouviu falar da torcida do Santa Cruz. Estou tendo a oportunidade de estar vivendo isso. Uma parte da minha família é daqui e tem torcedores da Cobra Coral".

O Santa Cruz treina neste sábado (18) em preparação para o jogo contra o CRB, que acontece na quarta-feira (22), no estádio Rei Pelé.



