Futebol Náutico preparado para não cair em "armadilha" diante do Santa Cruz-RN Mesmo perante de um adversário menos tradicional, Marcos Ytalo pregou foco para o Timbu sair classificado do Rio Grande do Norte

Por mais que o nome seja idêntico ao rival histórico do Recife, o Santa Cruz-RN que o Náutico terá pela frente nesta quarta (19), no Frasqueirão, pela primeira fase da Copa do Brasil, não tem a mesma tradição do homônimo de Pernambuco. Ainda assim, o lateral-direito Marcos Ytalo pregou atenção diante dos potiguares para os alvirrubros avançarem na competição.

“Não podemos cair na armadilha porque agora vamos para um jogo diante de uma equipe não tão conhecida. Temos de estar atentos para fazer uma partida de alto nível, concentrada. Sabemos da dificuldade de jogar lá. Eu sou testemunha porque, no ano passado, joguei várias vezes contra eles até em uma final de título de Campeonato Potiguar”, disse o atleta, que estava no América-RN em 2024.

Diferente da edição anterior, os clubes visitantes não terão a vantagem de se classificar para a segunda fase apenas com um empate no jogo único. O resultado de igualdade leva agora o confronto para as penalidades.

“Jogo único não tem margem de erro para nós. Será uma decisão. A equipe deles é muito jovem. O treinador acabou de cair e mudaram muito, mas o time é de garotos e eles vêm acelerados. Temos de ser inteligentes. Lá no Frasqueirão venta muito, com um campo mais pesado, mas Marquinhos já passou todas as informações e dicas para o que devemos fazer”, frisou.

