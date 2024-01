A- A+

SPORT Lateral Riquelme é oficializado pelo Sport nesta segunda-feira; jogador já treina no CT do clube Atleta de 21 anos já foi convocado para defender as categorias de base da seleção brasileira

O lateral-esquerdo Riquelme, de 21 anos, foi anunciado pelo comitê gestor de futebol do Sport na tarde desta segunda-feira (1º), através das redes sociais do clube. Ele chega ao Estádio da Ilha do Retiro emprestado pelo Vasco, com vínculo firmado até o fim da atual temporada.

Enquanto atuava nas categorias de base do time carioca, chegou a se destacar e acabou convocado para as categorias de base sub-17 e sub-20 da seleção brasileira.

Ele, inclusive, estava entre os jogadores que realizaram a primeira movimentação "com portas abertas" no Centro de Treinamento do clube, na última sexta-feira (29). Durante a movimentação dos jogadores de linha com a bola, o técnico Mariano Soso cobrou intensidade aos novos comandados. Três grupos foram divididos -e, de forma enérgica, o treinador pedia agilidade aos atletas na hora da troca de passes.

Riquelme é a oitava peça anunciada para compor o elenco do Sport para o ano de 2024. Antes dele, foram apresentados: o goleiro Caíque França, o lateral-direito Lucas Ramon, o zagueiro Luciano Castán e os atacantes Zé Roberto, Pablo Dyego, Romarinho e Arthur Caíke, ex-Santa Cruz.

