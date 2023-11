A- A+

Tênis Laura Pigossi faz 1º jogo do Brasil no Billie Jean King Cup Brasileira enfrenta sul-coreana Sohyun Par às 12h30 desta sexta (10) no DF

A tenista paulista Laura Pigossi, medalha de ouro no Pan de Santiago, será a primeira do time brasileiro a estrear nesta sexta-feira (10) contra a equipe sul-coreana nos playoffs (eliminatórias) que garantem vaga na fase classificatória do Billie Jean King Cup, torneio entre seleções que equivale à Copa Davis no masculino. Pigossi estreia às 12h30 (horário local) e, na sequência, será a vez de Beatriz Haddad, número 11 do mundo, entrar em quadra. Além de Laura e Bia, a equipe brasileira conta com Luisa Stefani, Carolina Meligeni e Ingrid Martins no torneio que vai até sábado (11).

O duelo de estreia de Pigossi (134ª no ranking mundial e número 2 no Brasil) será contra Sohyun Park (295ª), às 12h30 no horário local. Para garantir vaga na fase qualificatória da competição – que define os participantes das finais valendo o título de 2024 do Billie Jean King Cup - as brasileiras precisam vencer os playoffs em Brasília. Serão ao todo quatro disputas de simples e uma de duplas. A melhor seleção assegura a vaga.

“É sempre muito bom poder voltar ao Brasil e jogar em casa. A nossa torcida é uma das melhores do mundo e notamos isso nos torneios ao longo do ano. É uma energia única e somos privilegiadas por estarem do nosso lado. Com certeza vai ser um diferencial quando estivermos em quadra”, afirmou Pigossi em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Recém-campeã do WTA Elite Throph, disputado na China, Bia Haddad (número 11 do mundo) chega motivada à competição, mesmo após uma série de jogos. Ela enfrentará Yeonwoo Ku (505ª) logo após o jogo de Pigossi.

“Nenhuma mudança é fácil, mas já estamos acostumadas com esses processos. Viajamos por várias cidades e as condições variam, como o piso, a bola, a umidade. Tudo influencia, mas precisamos focar naquilo que está no nosso controle. É mais uma semana especial e me sinto honrada em fazer parte de um time que trabalha duro individualmente durante o ano para estar aqui”, revelou Bia, número 1 no Brasil.

Sorteio do confronto entre Time Brasil BRB e Coreia do Sul, válido pelos Playoffs da @BJKCup definido! pic.twitter.com/ye7OVysh6L — CBT (@cbtenis) November 9, 2023

Técnica do quinteto brasileiro, Roberta Buzagli, comentou sobre o sorteio dos confrontos realizado nesta quinta (9).

“O sorteio é mais ou menos o que imaginávamos. Estamos fazendo uma boa preparação para todas já se adaptaram às condições que pedimos. Agora temos que levar essa energia para cada duelo”, disse a treinadora.

Programação

Sexta (10)

12h30

Laura Pigossi x Sohyun Park

A seguir

Beatriz Haddad x Yeonwoo Ku

Sábado (11)

10h

Beatriz Haddad x Sohyun Park

A seguir

Laura Pigossi x Yeonwoo Ku

A seguir

Beatriz Haddad e Luisa Stefani x Dayeon Back /Bo-young Jeong

