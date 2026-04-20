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TÊNIS Laureus: Alcaraz se torna o mais jovem a vencer prêmio e inaugura nova era do tênis mundial Aos 22 anos, espanhol quebra hegemonia de Federer, Nadal e Djokovic na premiação

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A vitória de Carlos Alcaraz no prêmio Laureus 2026 é, ao mesmo tempo, um reconhecimento individual e um marco geracional. Eleito o melhor atleta do mundo nesta segunda-feira, em Madri, o espanhol de 22 anos se tornou o mais jovem vencedor da principal categoria da premiação, um dado que, por si só, já aponta para o tamanho da mudança em curso no tênis.

Mas o significado da conquista vai além da idade. Alcaraz é o primeiro tenista a vencer o prêmio fora do eixo formado por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic em mais de duas décadas. O Laureus, que durante anos funcionou como um espelho da hegemonia desses três nomes (são cinco títulos para o suíço, quatro para o sérvio, que apresentou a cerimônia, e dois para Nadal, conterrâneo do novo vencedor), agora passa a refletir um novo momento do esporte, e Alcaraz é o rosto mais evidente dessa transição.

ua temporada de 2025 ajuda a explicar a escolha, ainda que não a esgote. Foram dois títulos de Grand Slam, em Roland Garros e no US Open, a retomada do número 1 do mundo e uma rivalidade cada vez mais consolidada com Jannik Sinner, que dividiu com ele o protagonismo do circuito.

Mais do que domínio absoluto, foi afirmação em alto nível.

"Como tenista, eu jogo para ganhar títulos. Mas esse prêmio é diferente. Ele não olha só para o que acontece dentro da quadra, ele te coloca ao lado dos maiores atletas do mundo, de todos os esportes. Isso muda o significado",disse Alcaraz. “Se eu estou aqui hoje, muito disso é porque tive alguém do outro lado me levando ao limite. Sem essa rivalidade, talvez a gente não chegasse a esse nível", completou, citando Sinner, que estava entre os indicados.

Há um momento que ajuda a sintetizar essa temporada, e talvez a própria escolha do Laureus. A final de Roland Garros contra Sinner, decidida em cinco sets após uma virada, entrou imediatamente na discussão sobre as maiores partidas da história recente do esporte. Não apenas pelo resultado, mas pelo que representou: dois jogadores no limite técnico e emocional, empurrando um ao outro para além do que parecia possível.

É esse tipo de construção que o prêmio parece ter reconhecido.

Três anos depois de vencer o Laureus de revelação, Alcaraz sobe agora ao palco principal. O intervalo curto entre um prêmio e outro ajuda a dimensionar não apenas a velocidade de sua ascensão, mas a rapidez com que o tênis encontrou um novo centro.

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