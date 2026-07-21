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ARGENTINA Lautaro lamenta derrota da Argentina na final da Copa: "Nós tentamos" Atacante, que ficou fora da decisão por questões físicas, publicou mensagem nas redes sociais e afirmou que gostaria de ter ajudado a seleção em campo

Ausente da final da Copa do Mundo por questões físicas, Lautaro Martínez se manifestou pela primeira vez após a derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha, no último domingo.



Em publicação nas redes sociais, o atacante do Inter lamentou o vice-campeonato, destacou o orgulho pela campanha da seleção e afirmou que gostaria de ter ajudado a equipe em campo.

"Nós tentamos. Pela segunda vez consecutiva chegamos a uma final do Mundial, mas desta vez não nos correu bem. Sinto um enorme orgulho em ser ARGENTINO. Gostaria de ter tentado ajudar a equipe ontem em campo, mas pronto", escreveu o camisa 9.

Lionel Messi e Lautaro Martínez durante a Copa do Mundo. Foto: Thomas Coex / AFP

Lautaro também fez questão de agradecer aos torcedores argentinos que acompanharam a equipe durante toda a competição.

"Obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam ao longo de toda esta Copa do Mundo, percorrendo quilometros e quilometros para estarem perto de nós, e a todas as pessoas que nos apoiam de todos os cantos do nosso país", completou.

Artilheiro da Inter na temporada, com 22 gols em 41 partidas, Lautaro não reuniu condições físicas para disputar a decisão.



Ferran Torres celebra gol sobre a Argentina. Foto: Franck Fife / AFP



Sem o centroavante, a Argentina acabou derrotada pela Espanha na prorrogação, após gol de Ferran Torres aos 16 minutos do segundo tempo do tempo extra, e perdeu a chance de conquistar o bicampeonato mundial consecutivo.

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