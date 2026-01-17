Lautaro Martínez decide, Inter de Milão bate a Udinese e amplia vantagem na ponta do Italiano

A- A+

Artilheiro absoluto da Inter de Milão, o atacante Lautaro Martínez novamente foi decisivo em campo.



O argentino marcou o único gol da magra vitória de sua equipe sobre a Udinese por 1 a 0, neste sábado, no Bluenergy Stadium, em Udine, resultado suficiente para ampliar a vantagem da equipe azul e preta na liderança do Campeonato Italiano.

A equipe comandada pelo técnico Chivu chegou a 49 pontos e nove jogos de invencibilidade na competição - oito vitórias e um empate -, pressionando seus principais concorrentes pela taça, o arquirrival Milan, com 43, e o Napoli, com 40.



O vice-líder recebe o Lecce neste domingo, às 16h45 (de Brasília), enquanto os napolitanos enfrentam o Sassuolo, neste sábado, às 14h.



Diante de uma equipe da parte intermediária da tabela, a Inter se mostrou empenhada em buscar os três pontos desde o primeiro minuto. Lautaro e Dimarco atormentaram o goleiro Okoye até os 19 minutos, quando o argentino recebeu belo passe de calcanhar de Esposito, limpou a marcação e bateu no contrapé do goleiro para abrir o placar - foi seu 11º tento na competição.



Os visitantes continuaram pressionando, com boas atuações dos brasileiros Carlos Augusto, especialmente na marcação, e Luis Henrique, abrindo o jogo pela lateral, mas o marcador permaneceu inalterado.



O panorama no segundo tempo pouco mudou, com a Inter buscando o segundo gol diante de uma fechada Udinese - aos 10 minutos, o líder tinha 11 finalizações a gol contra uma dos donos da casa. Dimarco chegou a marcar o segundo, mas o tento acabou anulado por impedimento. Aos poucos, porém, a Udinese passou a acreditar no empate e agrediu a Inter, que se defendeu de forma organizada para sair com o triunfo.

