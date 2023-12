Lautaro Martínez desfalca Inter em último jogo antes do Natal

A- A+

O argentino Lautaro Martínez, artilheiro do campeonato italiano, está fora do último jogo da Inter de Milão antes do Natal devido a um desconforto na coxa, anunciou nesta sexta-feira (22) o clube milanês.

A Inter, líder da Serie A com quatro pontos de vantagem sobre a Juventus, recebe o Lecce no sábado, no estádio Giuseppe Meazza, pela 17ª rodada do campeonato italiano, antes de visitar o Genoa, no dia 29 de dezembro, antes do intervalo do final da temporada.

Em um comunicado, o clube afirma que o atacante argentino sentiu um desconforto na coxa esquerda durante a derrota nas oitavas de final da Copa da Itália nesta semana para o Bologna (2 a 1).

"Seu estado será monitorado de perto nos próximos dias”, acrescenta o Inter, sem anunciar uma data para o seu retorno. Já a mídia italiana indica que o argentino não jogará até o fim deste ano.

Lautaro Martínez, de 26 anos, vive um grande momento nesta temporada, com 15 gols em 16 jogos na Serie A. Ele também marcou dois gols na fase de grupos da Liga dos Campeões, competição em que a Inter enfrentará o Atlético de Madrid nas oitavas de final.

