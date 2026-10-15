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Futebol Internacional Lautaro Martínez para por cerca de um mês devido a uma lesão muscular Atacante argentino será baixa até a próxima Data Fifa, em novembro

O capitão do Inter de Milão, Lautaro Martínez, sofreu uma lesão na coxa esquerda, informou o clube lombardo nesta quinta-feira (15), e deverá ficar afastado dos gramados por cerca de um mês.

De acordo com o Inter, após a realização de exames, foi constatada uma "inflação muscular" na parte posterior da coxa.

O clube não deu detalhes sobre o tempo de recuperação, mas segundo jornal esportivo o La Gazzetta dello Sport e o canal Sky, Lautaro será desfalque até a próxima data Fifa, em meados de novembro.

Ele perderá, portanto, um mês de competição, incluindo o clássico contra o Milan no dia 31 de outubro.

Na terça-feira, o argentino marcou dois dos três gols do Inter na derrota por 4 a 3 para o Brugge, na segunda rodada da Liga dos Campeões.

Lautaro, que disputou a partida inteira, já marcou quatro gols no Campeonato Italiano desta temporada pela Inter, que divide a liderança com a Lazio (16 pontos).

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