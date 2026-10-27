Lazio atropela Sassuolo com 1º gol de bisneto de Mussolini na Série A
Aos 23 anos, o lateral-direito marcou seu primeiro gol na elite
A embalada Lazio renovou a liderança isolada do Campeonato Italiano ao golear o Sassuolo por 6 a 2 nesta terça-feira (27), jogando fora de casa, com o primeiro gol na Série A de Romano Floriani, bisneto de Benito Mussolini.
Os 'biancocelesti' lideraram com 25 pontos, três a mais que o Inter de Milão (2ª), que na quarta-feira entrará em campo contra a lanterna Venezia.
Os visitantes precisaram de apenas dois minutos para abrir o placar com Kenneth Taylor, mas Kristian Thorstvedt (7') empatou para o Sassuolo pouco depois.
No entanto, não demorou muito para a Lazio abrir dois de vantagem, graças aos gols de Gustav Isaksen (13') e Floriani (17').
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Aos 23 anos, o lateral-direito, titular absoluto da equipe comandada por Gennaro Gattuso desde o início da temporada, marcou seu primeiro gol na elite ao aparecer na segunda trave para finalizar um cruzamento rasteiro de Taylor.
A trajetória de Foriani desperta muito interesse na Itália, já que sua mãe, Alessandra — ex-deputada italiana e europeia —, é neta de Benito Mussolini, fundador do fascismo que governou o país de 1922 a 1943.
A expulsão de Thorstvedt aos 31 minutos por uma entrada perigosa não desanimou o Sassuolo, que resultou no primeiro tempo com Sebastiano Esposito (43').
Mas Mattia Zaccagni (45'+2) fez o quarto gol da Lazio logo antes do intervalo.
Na segunda etapa, o líder do campeonato marcou mais duas vezes com Tijjani Noslin (55' e 65').