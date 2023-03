A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Lazio condena cânticos antissemitas de seus torcedores no clássico contra a Roma O clube Biancoceleste atua para "identificar os responsáveis" e "proibi-los de acessar o estádio"

A Lazio condenou os cânticos antissemitas entoados em um setor de sua torcida no Estádio Olímpico, durante a vitória da equipe por 1 a 0 no clássico do último domingo contra a Roma, denunciados na segunda-feira pela comunidade judaica da capital italiana.

O clube 'biancoceleste' afirma em um comunicado publicado nesta terça-feira que "esteve sempre na linha de frente (...) para condenar publicamente, prevenir e reprimir sem reservas toda manifestação ou ação discriminatória, racista ou antissemita".

A presidente da comunidade judaica de Roma, Ruth Dureghello, divulgou na segunda-feira no Twitter vários vídeos de torcedores da Lazio entoando cânticos antissemitas dirigidos aos rivais romanistas. Ela também mostrou uma foto de um torcedor usando uma camisa com o nome "Hitlerson" e o número 88, utilizado no movimento neonazista como "Heil Hitler".

"Tentamos evitar, isolar e combater esses fenômenos. Continuaremos fazendo isso sem hesitar, para defender na Itália e no exterior a imagem do clube, que nunca teve nada a ver com isto", ressalta o comunicado.

A Lazio também afirma que atua para "identificar os responsáveis" e "proibi-los de acessar o estádio".

