Lazio derrota Juventus no encerramento da oitava rodada do Campeonato Italiano

Em um jogo de pouca qualidade técnica, retificando a campanha irregular das equipes no Campeonato Italiano, a Lazio derrotou a Juventus, por 1 a 0, em duelo válido pela oitava rodada. Com o resultado, o time romano sobe para a décima posição, com 11 pontos, um atrás da Juventus, oitava colocada. A liderança é do Napoli e da Roma, ambos com 18 pontos.



O jogo começou com muita disposição por parte das duas equipes. A marcação foi intensa e a bola ficou entre as intermediárias. As defesas eram implacáveis e não deixaram os ataques criarem jogadas.



Aos 8 minutos, o meio-campista Toma Basic chutou de pé esquerdo de fora da área. A bola desviou no zagueiro Gatti e atrapalhou a ação do goleiro Perin: Lazio, 1 a 0.



Com a vantagem, a Lazio se postou em seu campo na espera de contra-ataques. A Juventus ficou mais com a bola, mas exagerou na troca de passes lenta, o que colaborou para o trabalho da defesa romana.





Em um jogo 'brigado', as chances foram poucas nos primeiros 45 minutos. A Juventus apostou em jogadas pela direita com Francisco Conceição, enquanto a Lazio buscou ataques esporádicos Guendouzi quase ampliou para os anfitriões, enquanto Jonathan David fez Provedel trabalhar para evitar o empate.



O segundo tempo teve o mesmo panorama. A única diferença é que os jogadores se mostraram mais nervosos e alguns lances mais ríspidos foram registrados com cartões amarelos pelo árbitro. Aos 30 minutos, Provedel apareceu mais uma vez bem para defender a cabeçada de Thuram. Na sequência, Isaksen fez grande jogada pela direita e errou o alvo por pouco.



Nos minutos finais a pressão foi toda da Juventus, que abusou das bolas alçadas na área. Thutam tentou mais uma cabeçada, mas partou de novo em defesa de Provedel. Os 50 mil torcedores romanos festejaram a vitória como um título.



Outros resultados



Fiorentina 2 x 2 Bologna

Hellas Verona 2 x 2 Cagliari

Sassuolo 0 x 1 Roma

Torino 2 x 1 Genoa

