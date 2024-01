A- A+

Futebol Internacional Lazio elimina Roma e vai às semifinais da Copa da Itália Sempre muito quente, Derby della Capitale acabou com três expulsões

A Lazio venceu a Roma por 1x0 nesta quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa da Itália, numa 182ª edição do dérbi romano disputado no Estádio Olímpico que foi marcado por três expulsões no final da partida.

Mattia Zaccagni abriu o placar convertendo um pênalti no início do segundo tempo (51'), no único gol da partida, que foi dominada pela Lazio na segunda etapa.

Dean Huijsen, a promessa holandesa emprestada esta semana pela Juventus à Roma, desequilibrou o argentino 'Taty' Castellanos na área. Após a intervenção do VAR, o árbitro marcou pênalti e Zaccagni fez o gol da vitória.

A Roma, sem o argentino Paulo Dybala desde o intervalo após sofrer uma lesão, tentou o empate através do atacante belga Romelu Lukaku, mas não conseguiu.

Nos últimos instantes (87') surgiu a oportunidade mais clara para a equipe comandada pelo técnico português José Mourinho, quando o goleiro da Lazio, Christos Mandas, reserva de Ivan Provedel, fez uma defesa em dois tempos em tentativas de Andrea Belotti e Lorenzo Pellegrini.

Nos acréscimos vieram os incidentes, com três expulsões, do espanhol Pedro pela Lazio e do iraniano Sardar Azmoun e Gianluca Macini pela Roma.

A Lazio, cujo sétimo e último título da Copa da Itália foi conquistado em 2019, disputará as semifinais contra o vencedor de outro duelo das quartas de final, entre Juventus e Frosinone, na quinta-feira.

Na terça, a Fiorentina eliminou nos pênaltis o Bologna (5-4 após um empate em 0 a 0 nos 120 minutos), equipe surpresa do primeiro turno do campeonato italiano e que na fase anterior havia eliminado a Inter de Milão, campeã das duas últimas Copas da Itália e atual líder da Serie A.

