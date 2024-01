A- A+

Racismo Lazio jogará com parte do Estádio Olímpico fechada após gritos racistas contra Lukaku Três setores do estádio serão fechados para o público contra o Napoli, dia 28 de janeiro

A Lazio fará seu próximo jogo em casa com parte das arquibancadas do Estádio Olímpico fechada, depois da punição imposta ao clube pelos gritos racistas da torcida 'biancoseleste' contra o atacante belga Romelu Lukaku, da Roma, durante o duelo entre as equipes pela Copa da Itália.

Em um comunicado publicado nesta sexta-feira (12), a Serie A italiana anunciou que três setores do estádio, de onde vieram as ofensas contra Lukaku, ficarão fechados para o público no próximo jogo da Lazio, no dia 28 de janeiro, contra o Napoli.

O clube foi punido por "cânticos imitando o grito de macaco, grosseiros, insultantes e racistas", segundo a nota, que explica que tais atos foram registrados por observadores da Federação Italiana de Futebol (FIGC) presentes no estádio, e que partiram de "90% dos 16 mil torcedores que estavam nessas arquibancadas".

Essa punição é a mais recende de várias outras que já foram aplicadas contra a Lazio, que tem várias torcidas organizadas abertamente de extrema direita.

Quanto a Lukaku, o atacante já foi alvo desse tipo de insulto na Itália, por parte de torcedores da Juventus no ano passado e do Cagliari em 2019, quando vestia a camisa da Inter de Milão.

