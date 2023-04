A- A+

Calcio Lazio perde em casa para o Torino e deixa Napoli ainda mais perto do título

A Lazio, que vinha de quatro vitórias consecutivas na Serie A, foi surpreendida em casa e perdeu para o Torino por 1x0, neste sábado (22), em jogo da 31ª rodada do campeonato italiano.

Este revés inesperado contra o décimo colocado coloca em risco a vice-liderança do time da capital. A Lazio pode perder a posição para a Juventus neste fim de semana se a 'Vecchia Signora' vencer o líder Napoli no domingo, no jogo mais esperado da rodada.

Porque a 'Juve' recuperou provisoriamente os 15 pontos com que havia sido penalizada e avançou para o terceiro lugar, dois pontos atrás da Lazio e três à frente da Roma, que enfrenta a Atalanta na segunda-feira no jogo que encerra a rodada.

A última derrota da Lazio datava de 12 de fevereiro, também em casa, diante da Atalanta (2-0, pela 22ª rodada). Desde então, os jogadores comandados pelo técnico Maurizio Sarri emendaram oito jogos sem perder na Serie A.

Mas desta vez a melhor defesa do campeonato italiano (21 gols sofridos, agora empatada com a do Napoli), foi superada por um chute da entrada da área do meia sérvio Ivan Ilic, que contou com a 'colaboração' do goleiro Ivan Provedel (43').

Foi uma vitória merecida para a equipe do técnico croata Ivan Juric. O artilheiro do time da casa Ciro Immobile, que havia se machucado sem gravidade no último domingo em um acidente de trânsito, entrou no segundo tempo.

