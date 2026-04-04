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Futebol Internacional Lazio tropeça em casa com Parma; Fiorentina se afasta da zona de rebaixamento Com o empate no Estádio Olímpico de Roma, a Lazio (8ª) soma 44 pontos e fica a seis da Atalanta (7ª)

A Lazio não passou de um empate em 1 a 1 jogando em casa contra o Parma neste sábado (4), pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, e perdeu o ritmo das equipes que lutam pela vaga nas copas europeias, enquanto a Fiorentina deu um grande passo pela permanência na primeira divisão ao derrotar o lanterna Hellas Verona por 1 a 0.

Com o empate no Estádio Olímpico de Roma, a Lazio (8ª) soma 44 pontos e fica a seis da Atalanta (7ª), que na segunda-feira visitará o Lecce (18º).

A Fiorentina (15ª), por sua vez, venceu o Verona fora de casa graças a um gol de Nicolò Fagioli e alcança os 32 pontos, superando na tabela o Cagliari (16º), derrotado pelo Sassuolo (10º) por 2 a 1.

Na luta pelo título, o líder Inter de Milão receberá no domingo a Roma (6º), enquanto o Milan (2º) terá pela frente o Napoli (3º) na segunda-feira.



--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sábado, 4 de abril

Sassuolo-Cagliari 2-1

Hellas Verona - Fiorentina 0 - 1

Lázio x Parma 1-1

Domingo, 5 de abril

(10h00) Cremonese - Bolonha

(13h00) Pisa - Turim

(15h45) Inter - Roma

Segunda-feira, 6 de abril

(07h30) Udinese - Como

(10h00) Lecce - Atalanta

(13h00) Juventus - Genoa

(15h45) Nápoles - Milão

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 69 30 22 3 5 66 24 42

2. Milão 63 30 18 9 3 47 23 24

3. Nápoles 62 30 19 5 6 46 30 16

4. Como 57 30 16 9 5 53 22 31

5. Juventus 54 30 15 9 6 52 29 23

6.Roma 54 30 17 3 10 40 23 17

7. Atalanta 50 30 13 11 6 41 27 14

8. Lácio 44 31 11 11 9 32 29 3

9. Bolonha 42 30 12 6 12 38 36 2

10. Sassuolo 42 31 12 6 13 38 41 -3

11. Udinese 39 30 11 6 13 35 42 -7

12. Parma 35 31 8 11 12 22 39 -17

13. Gênova 33 30 8 9 13 36 42 -6

14. Turim 33 30 9 6 15 34 53 -19

15. Fiorentina 32 31 7 11 13 36 44 -8

16.Cagliari 30 31 7 9 15 32 44 -12

17. Cremonês 27 30 6 9 15 25 44 -19

18. Lecce 27 30 7 6 17 21 40 -19

19. Pisa 18 30 2 12 16 23 54 -31

20. Hellas Verona 18 31 3 9 19 22 53 -31

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