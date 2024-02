Lazio vence Bayern e abre vantagem nas oitavas da Champions

A- A+

Depois da derrota para o Bayer Leverkusen no fim de semana pelo Campeonato Alemão, o Bayern de Munique se complicou na Liga dos Campeões ao perder o jogo de ida das oitavas de final para a Lazio por 1x0, nesta quarta-feira (14), em Roma.

O atacante Ciro Immobile fez o gol da vitória do time italiano cobrando pênalti (69'), marcado após falta dentro da área do zagueiro francês Dayot Upamecano, que foi expulso.

Com um a menos, o Bayern conseguiu evitar uma derrota mais elástica e se manter vivo para o jogo de volta.

As duas derrotas seguidas agravam a crise no time bávaro, levando em conta que a Champions é a grande esperança para salvar a temporada, que pode terminar sem títulos depois da eliminação da Copa da Alemanha e com o Leverkusen com cinco pontos de vantagem na Bundesliga.

Do outro lado, a Lazio, sétima colocada no Campeonato Italiano, consegue uma vitória importante contra um dos grandes favoritos a levantar a 'Orelhuda'.

Foi um jogo muito diferente do confronto entre as equipes nas oitavas da Champions de 2021. Na ocasião, o Bayern venceu por 4x1 no Estádio Olímpico de Roma, antes de carimbar a classificação com vitória por 2x1 na volta, na Alemanha.

Immobile, que no último fim de semana alcançou a marca de 200 gols na Serie A italiana, já balançou as redes quatro vezes na Champions. Além disso, ele marcou seu primeiro gol em uma fase de mata-mata do torneio continental.

"Preparamos bem o jogo. Tinha certeza de que iríamos dar tudo e que poderíamos conseguir algo diferente. Deveríamos ter marcado mais gols, teremos que ser mais decisivos no jogo de volta", declarou Immobili ao final da partida.

- Lesões de Hysaj e Gila -

No primeiro tempo, ambas as equipes se estudaram com certa cautela, mas o Bayern chegava com mais perigo.

Jamal Musiala teve uma grande oportunidade no final do primeiro tempo (40'). Antes, Harry Kane (7') e Leroy Sané (32') estiveram perto de abrir o placar, enquanto a Lazio tinha problemas para encontrar os espaços.

Depois do intervalo, o time italiano voltou mais inspirado e Gustav Isaksen perdeu uma chance cara a cara com Neuer (47').

Minutos depois, Upamecano fez falta dentro da área e recebeu cartão vermelho (67'). Immobile não perdoou e colocou a Lazio na frente (69').

Com dez em campo e contra um adversário organizado defensivamente, o Bayern não conseguiu evitar a derrota, mas pelo menos segurou o resultado para tentar uma virada no jogo de volta, no dia 5 de março, em Munique.

Antes desse duelo decisivo, o time bávaro terá pelo caminho Bochum, RB Leipzig e Freiburg no Campeonato Alemão, em que precisa reagir para não se distanciar da luta pelo título.

"Deveríamos ter aberto o placar no primeiro tempo, tivemos duas ou três chances claras", lamentou o atacante alemão Thomas Müller.

Para a Lazio, a má notícia são as lesões de Elseid Hysaj e Mario Gila, que foram substituídos no segundo tempo.

