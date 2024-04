A- A+

Futebol Internacional Lazio vence, mas Juventus faz gol no fim e se garante na decisão da Copa da Itália Polonês Milik definiu a classificatória com gol nos últimos minutos da etapa final

Com um gol de Milik, já no final da partida, a Juventus garantiu a sua participação na final da Copa da Itália mesmo sendo derrotada por 2x1, nesta terça-feira (23), pela Lazio, no estádio Olímpico de Roma, em jogo válido pela semifinal do torneio. Como a equipe de Turim ganhou o compromisso de ida por 2x0, o direito de disputar o título veio no placar agregado (3x2).

Jogando em casa e contando com o apoio de um estádio lotado, a Lazio bem que fez a sua parte e abriu a vantagem de dois gols. Quando tudo indicava que a decisão não seria decidida no tempo regulamentar, até que Milik marcou e classificou os visitantes.

A outra partida da semi, que vai apontar o segundo finalista acontece nesta quarta-feira. Atalanta e Fiorentina decidem quem vai estar na decisão no confronto que será realizado em Bérgamo.

Na partida, a Lazio iniciou o duelo com uma postura ofensiva e adiantou a marcação para forçar o erro do adversário na saída de bola. A Juventus até assustou os donos da casa em um chute de Cambiaso. Mas quem acabou estufando as redes foram os anfitriões

Em um escanteio cobrado da esquerda, Castellanos subiu mais do que a marcação e, na pequena área, testou forte: 1x0 para a Lazio com apenas 12 minutos de duelo no estádio Olímpico de Roma

A Juventus também se lançou ao ataque e o duelo ganhou em intensidade. Com espaços para o contragolpe, já que o placar não era suficiente, a Lazio quase sofreu o empate ainda na etapa inicial em conclusão de Vlahovic dentro da área aos 22 minutos.

No segundo tempo, a Lazio aproveitou um cochilo da Juventus e voltou a balançar a rede. O brasileiro Felipe Anderson deu bom passe Luís Alberto no campo ofensivo. O espanhol fez uma assistência na medida para Castellanos penetrar entre a zaga e tirar do goleiro: 2x0 aos 3 minutos e festa nas arquibancadas

Embalado pela vantagem, a Lazio insistiu na busca do terceiro gol, mas parou no sistema defensivo da Juventus, que viveu de contra-ataques para tentar surpreender os donos da casa. E foi numa jogada de bola aérea que o time de Turim estragou a festa do rival.

Após um cruzamento da esquerda, Weah fez o domínio pelo lado direito e cruzou rasteiro. Milik surgiu livre na pequena área para fazer o gol da classificação, aos 42 minutos.

Os dois times voltam a campo no final de semana, mas pelo Campeonato Italiano. Como a competição já tem o seu campeão definido (a Inter conquistou o troféu por antecipação), a equipe de Turim recebe o Milan, no domingo, num confronto direto pela vice-liderança do torneio. No mesmo dia, a Lazio também entra em campo e enfrenta o Verona, no estádio Olímpico de Roma.

