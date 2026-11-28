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Futebol Lazio vence Torino (2-1) e se consolida na liderança do Italiano Equipe comandada pelo técnico Gennaro Gattuso soma agora 35 pontos, de um total possível de 39

A Lazio ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Italiano para cinco pontos após vencer o Torino por 2 a 1 fora de casa, neste sábado (28), enquanto aguarda os jogos da 13ª rodada de seus dois principais perseguidores: a Roma e a Inter de Milão.

A Lazio, que segue invicta na temporada, conquistou sua 11ª vitória graças aos gols, ainda no primeiro tempo, dos dinamarqueses Oliver Prostegaard (42') e Gustav Isaksen (44').

O Torino dominou a partida até o final da primeira etapa, mas parou duas vezes no goleiro da Lazio, Christos Mandas, que foi decisivo em lances contra Giovanni Simeone (6') e Nikola Vlasic (16').

O 'Toro' retomou o domínio após o intervalo e diminuiu a desvantagem (62'), com Che Adams.

No entanto, a Lazio, dona da melhor defesa da Serie A, resistiu às investidas da equipe de Turim e poderia ter ampliado na reta final por meio de Andrea Pinamonti, que, contudo, se mostrou pouco preciso nas finalizações (86' e 89').

O time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso soma agora 35 pontos, de um total possível de 39.

"Esta equipe nunca desiste, nunca abre mão da sua natureza. Com ímpeto e muita vontade, estamos conseguindo isso. Hoje foi uma vitória importante e estou muito feliz", comemorou Gattuso.

A Inter de Milão, 3ª colocada (29 pontos), que desperdiçou uma vantagem de dois gols em Bérgamo (4 a 4) no último fim de semana, recebe o Genoa (10º, 16 pontos) ainda neste sábado (28).

Já a Roma, 2ª colocada (30 pontos), que vem de um bom empate contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes (2 a 2), enfrenta o Monza (14º, 10 pontos), recém-promovido à elite, neste domingo, no Estádio Olímpico.

Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília)

Sexta-feira, 27 de novembro

Unione Venezia - Bologna 0 - 0

Sábado, 28 de novembro

Frosinone - Parma 3 - 0

Torino - Lazio 1 - 2

(16h45) Inter - Genoa

Domingo, 29 de novembro

(08h30) Udinese - Fiorentina

(11h00) Sassuolo - Napoli

(14h00) Roma - Monza

(16h45) Como - Juventus

Segunda-feira, 30 de novembro

(14h30) Lecce - Atalanta

(16h45) Cagliari - Milan

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Lazio 35 13 11 2 0 30 10 20

2. Roma 30 12 9 3 0 36 11 25

3. Inter 29 12 9 2 1 32 17 15

4. Milan 27 12 8 3 1 28 14 14

5. Como 26 12 8 2 2 20 10 10

6. Frosinone 23 13 7 2 4 28 20 8

7. Juventus 21 12 6 3 3 19 12 7

8. Bologna 19 13 5 4 4 17 15 2

9. Napoli 18 12 5 3 4 19 14 5

10. Genoa 16 12 5 1 6 13 16 -3

11. Cagliari 16 12 5 1 6 10 17 -7

12. Atalanta 15 12 4 3 5 21 24 -3

13. Torino 14 13 4 2 7 16 20 -4

14. Monza 10 12 3 1 8 20 25 -5

15. Lecce 10 12 3 1 8 12 25 -13

16. Fiorentina 9 12 2 3 7 17 28 -11

17. Sassuolo 8 12 2 2 8 16 31 -15

18. Parma 8 13 2 2 9 10 25 -15

19. Unione Venezia 7 13 2 1 10 8 25 -17

20. Udinese 6 12 1 3 8 13 26 -13

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