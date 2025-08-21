LDU x Botafogo e Palmeiras x Universitario: confira onde assistir aos jogos da Libertadores
As duas equipes jogam com a vantagem do empate para avançar às quartas de final da competição
Mais dois times brasileiros entram em campo nesta quinta-feira (21) pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Será a vez de Botafogo e Palmeiras defenderem uma vaga na próxima fase do torneio. As duas equipes venceram a partida de ida e jogam com a vantagem do empate.
Atual campeão da competição, o Botafogo enfrenta o LDU Quito às 19h (horário de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador. A partida será transmitida pelo Paramount+ (streaming).
Já o Palmeiras joga às 21h30 (horário de Brasília) contra o Universitario, do Peru, no Allianz Parque, em São Paulo. O duelo tem a transmissão do ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).
Leia também
• Flamengo vence Inter e avança às quartas da Libertadores após atraso por papéis no Beira-Rio
• São Paulo vence Atlético Nacional nos pênaltis e vai às quartas da Libertadores
• Vélez elimina Fortaleza e vai às quartas da Libertadores
LDU x Botafogo
Com uma vitória simples por 1 a 0 no jogo anterior, o Glorioso pode se classificar para as quartas de final da Libertadores com um empate ou um novo resultado positivo.
No caso de uma derrota para o LDU com um gol de diferença, a partida vai para a disputa de pênaltis. Se os equatorianos ganharem por dois gols ou mais, eles ficam com a vaga e o time comandado por Davide Ancelotti será eliminado.
Durante a rodada do fim de semana no Brasileirão, a equipe carioca foi superada justamente pelo Palmeiras, por um placar de 1 a 0, no Nilton Santos.
Pelo Campeonato Equatoriano, o LDU também tropeçou e ficou apenas no empate por 1 a 1 contra o Manta FC.
Onde assistir: Paramount+
Palmeiras mais tranquilo
O time de Abel Ferreira terá um caminho mais calmo pela frente contra o Universitario. A partida de ida terminou com um triunfo de 4 a 0 para o Porco, que pode perder com até três gols de diferença.
Com a classificação praticamente encaminhada, alguns titulares devem ser poupados pelo técnico português. A decisão visa a preparação para a partida contra o Sport, que acontece na segunda-feira (25), também em casa.
No caso dos peruanos, mudanças não foram sinalizadas pelo treinador Jorge Forsatti, que espera terminar a participação do Universitario na competição com uma performance superior a que foi apresentada no jogo de ida.
Onde assistir: ESPN e Disney+