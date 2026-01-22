A- A+

FUTEBOL Leandrinho é apresentado e faz primeiro treino com Al-Sharjah, após ser negociado pelo Vasco Lateral-esquerdo chegou aos Emirados Árabes nesta segunda-feira

O lateral-esquerdo Leandrinho está tendo uma semana corrida. Após ser vendido pelo Vasco para o Sharjah FC, dos Emirados Árabes, o jogador se mudou para o país nesta segunda-feira, como antecipado pelo Globo, foi apresentado oficialmente e já realizou o primeiro treino pelo clube nesta quarta-feira.

"Imagens do último treino antes do jogo contra o Al Gharafa do Qatar pela Supercopa UAE-Qatar", comunicou o clube, no Instagram.

Cerca de seis horas antes do treino, o jogador foi anunciado pelo clube e compartilhou em sua rede social esta mudança de rumo.

"Junte-se a nós para dar as boas-vindas ao novo defensor do Sharjah FC, Leandrinho, que chega do Vasco da Gama, do Brasil, para começar um novo capítulo com a camisa do clube... Bem-vindo à nossa fortaleza", anunciou o Sharjah.





O defensor de 20 anos pediu para deixar o cruz-maltino, segundo revelou o diretor de futebol do Vasco Admar Lopes. Ele buscava mais tempo dentro de campo.

Desde que retornou de empréstimo do Al-Shabab, da Arábia Saudita, no meio de 2025, Leandrinho atuou em três jogos pelo cruz-maltino, saindo do banco nas poucas oportunidades que teve. No empate em 1 a 1 com o Independiente Del Valle-EQU, pela Copa Sul-Americana, e na derrota por 5 a 0 para o Atlético-MG, pelo Brasileirão, ele entrou ao longo do segundo tempo. Na partida contra o Grêmio, que terminou em 2 a 0 para o tricolor gaúcho, jogou por apenas um minuto.

Leandrinho foi alçado aos profissionais em 2024, acumulou 26 jogos pelo Vasco, fazendo dois gols e dando uma assistência durante sua passagem. O empréstimo ao clube saudita, no início de 2025, rendeu mais minutagem, e o jogador deixou a Arábia com duas assistências em 11 partidas.

Ele também atuou na Copa do Mundo Sub-20 com a seleção brasileira, mas não teve participação em gols nas três partidas em que jogou.

Veja também