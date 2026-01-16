A- A+

Futebol Sport consegue reverter punições de Matheus Alexandre e Augusto Pucci Atletas foram penalizados com seis jogos de punição após serem expulsos no Campeonato Pernambucano

O Sport conseguiu reverter as punições que os atletas Augusto Pucci e Matheus Alexandre receberam, ambos no Campeonato Pernambucano. Com isso, os atletas ficam à disposição do técnico Roger Silva para o duelo do domingo (18), contra o Náutico, nos Aflitos, pela terceira rodada do Estadual.

Augusto Pucci, volante do elenco rubro-negro, foi expulso da partida do Estadual Sub-20, no dia 27 de setembro de 2025, recebendo uma punição de seis jogos. O Leão conseguiu reverter a pena para uma partida de futebol e o pagamento de uma multa de R$ 5 mil.

No último sábado (10), para conseguir jogar contra o Jaguar, o jurídico rubro-negro também teve que obter um efeito suspensivo, permitindo a entrada de Pucci, que participou diretamente no segundo gol do Sport.

Expulso na final do Campeonato Pernambucano contra a equipe do Retrô, no ano passado, Matheus Alexandre também havia recebido uma suspensão de seis jogos.

Posteriormente, a pena do lateral-direito foi zerada, com o clube arcando apenas com o pagamento de uma multa de R$ 6 mil a uma instituição beneficente.

