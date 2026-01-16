A- A+

FUTEBOL PERNAMBUCANO Sport oficializa contratação do meio-campista Max Alves, do Cuiabá Atleta assinou contrato de empréstimo com o Sport até 30 de novembro deste ano

O Sport anunciou a contratação de seu quinto reforço para a temporada: o meia Max Alves, de 24 anos.

O clube comunicou oficialmente a admissão do atleta nesta sexta-feira (16). Max Alves contratado por empréstimo do Cuiabá até 30 de novembro de 2026.

Pelo Cuiabá, o meia disputou 87 jogos nas últimas duas temporadas, sendo o segundo jogador de linha com mais minutos em campo do clube mato-grossense em 2025.

Max Alves é natural de Juiz de Fora, município de Minas Gerais, e teve a formação no Tupi-MG e no Flamengo, clube pelo qual se profissionalizou e foi campeão carioca no ano 2021. Também tem passagens no Colorado Rapids, equipe da MLS, nos Estados Unidos.

Durante o período entre 2024 e 2025, o atleta atuou em competições como os Brasileiros da Série A e B, Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

Antes do novo meio-campista, o Sport já havia anunciado o atacante Marlon Douglas, o volante Zé Gabriel, o lateral-esquerdo Davi Gabriel e o goleiro Halls.

