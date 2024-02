A- A+

Futebol Leão pela frente, mas ainda não o pernambucano...Náutico visita o Vitória, no Barradão Duelo é válido pela Copa do Nordeste; Timbu tenta se recuperar após empate sem gols diante do Ceará

Até o final da noite desta quarta (21), o assunto “Clássico dos Clássicos” ficará em segundo plano. Embora o duelo diante do Sport, sábado (24), nos Aflitos, pela última rodada do Campeonato Pernambucano, seja a grande prioridade do Timbu na semana, por conta dos cenários envolvendo as classificações à Copa do Brasil e à semifinal do Estadual, há um outro Leão antes pelo caminho. A partir das 19h, o Timbu visita o Vitória, no Barradão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Pressionado pela derrota para o Retrô no Pernambucano, o Náutico também acumula cobranças no Nordestão após tropeçar nos dois jogos que fez em casa na competição. O empate sem gols com o Ceará e a derrota por 1x0 para o Botafogo-PB deixaram a imagem de um time sem o capricho necessário na hora de finalizar - com a exceção do triunfo por 3x1 para o Maranhão, no Castelão.



"Temos de minimizar os erros ali atrás. Nosso time tem qualidade e pode ser mais efetivo quando estiver atacando. Esse é o segredo para sair de lá com a vitória", afirmou o zagueiro Guilherme Matos. O Timbu é o terceiro colocado do Grupo B, com quatro pontos.

Tabu em jogo

O Náutico não perde do Vitória há mais de dez anos. Mais especificamente, desde o Brasileirão de 2013, quando foi derrotado por 2x1, em Salvador. De lá para cá, as equipes se enfrentaram oito vezes, com quatro triunfos do Timbu e quatro empates.

Como mandante, foram três jogos, com uma vitória por 2x1 na Série B 2015 e dois empates (0x0 na Série B 2020 e 1x1 na Série B 2021). Nas partidas como visitante, a supremacia foi vermelha e branca.

Tirando os resultados de igualdade no Nordestão de 2019 (1x1) e na Série B 2020 (0x0), os alvirrubros venceram três vezes. Na Segundona de 2015, triunfo por 3x2. Resultado que se repetiu na Copa do Nordeste do ano passado. A outra conquista foi por 1x0 na Série B de 2021.

Embalado após o Ba-Vi

Enquanto o Náutico está no aguardo do clássico, o Vitória vem empolgado após o triunfo perante o maior rival, o Bahia, por 3x2, no Campeonato Baiano. O Leão tem velhos conhecidos dos alvirrubros, como os zagueiros Camutanga e Wagner Leonardo, além do atacante Caio Dantas.

O Vitória é o quinto do Grupo A, com quatro pontos. O Leão estreou empatando em 0x0 com o Altos-PI, no Piauí. Depois, venceu o ABC por 3x1, no Barradão, e em seguida tropeçou perante o Juazeirense, por 2x0, no Adauto Moraes.

Ficha técnica

Vitória



Muriel; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Dudu e Matheusinho; Osvaldo, Iury Castilho e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.



Náutico

Vagner; Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Marcos Júnior, Marco Antônio e Patrick Allan; Júlio Cesar, Kauan Santos e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal.

Local: Barradão (Salvador/BA)

Horário: 19h

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE). Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Fernando da Silva Sousa (ambos do CE)

Transmissão: ESPN, no Star+ e no DAZN

