De Leão para Leão: Sport parabeniza novo Papa e torcida fala em "virada de chave"

O Sport usou suas redes sociais para fazer uma publicação em tom de humor, na tarde desta quinta-feira (8). Após a escolha do novo Papa, que escolheu ser chamado de Leão XIV, o clube pernambucano parabenizou o pontífice fazendo referência ao seu mascote.

"De Leão para Leão, saudamos o novo Papa", postou o clube rubro-negro.

De Leão para Leão, saudamos o novo Papa! https://t.co/yZfOxXfowV — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 8, 2025

Em meio aos comentários, os torcedores do Sport entraram na "onda" da publicação afirmando que a partir de agora o Rubro-negro vai colecionar dias melhores no Brasileiro. Ainda sem vencer no certame, o Leão é o lanterna, com apenas dois pontos.

A virada de chave começou hoje ‍️ — Deninho (@DenisPereira87) May 8, 2025

Leão XIV, agora terminamos em 14° na tabela — Sport Religião (@P3C_063) May 8, 2025

