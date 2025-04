A- A+

BASQUETE LeBron brilha, mas Lakers caem para Timberwolves; Magic e Bucks reagem nos playoffs da NBA O próximo duelo acontece no domingo, às 22h30, novamente no Fiserv Fórum

LeBron James protagonizou mais uma atuação memorável na noite desta sexta-feira (25), mas não foi suficiente para evitar a derrota do Los Angeles Lakers diante do Minnesota Timberwolves por 116 a 104, no Target Center, pelos playoffs da NBA. O grande nome da partida foi Anthony Edwards, que beirou o triple-double ao anotar 29 pontos, oito rebotes e oito assistências, liderando os donos da casa.

Após o triunfo, Edwards não escondeu a empolgação com a atmosfera criada pelos torcedores. "LeBron estava arremessando loucamente, de lugares que nunca pensei ser possível. Não vou mentir, foi divertido vê-lo competir. Mas minha maior diversão foi atuar no Target Center hoje. A torcida estava fantástica. Eu não conseguia ouvir nada dentro de quadra. Foi tão barulhento", destacou o ala.



Empurrados pela energia do público, os Timberwolves dominaram o primeiro quarto e chegaram a abrir seis pontos de vantagem. No entanto, o segundo período foi de absoluto domínio dos Lakers, impulsionados por uma exibição de gala de LeBron James, que colocou a equipe de Los Angeles na liderança ao término do primeiro tempo.

Apesar da reação antes do intervalo, os Lakers sofreram um apagão na segunda metade do jogo. Sem encontrar soluções ofensivas e com dificuldades na defesa, viram os Timberwolves reassumirem o controle da partida. LeBron ainda tentou uma nova virada, encerrando a noite com 38 pontos, dez rebotes e quatro assistências, mas não conseguiu evitar a derrota que deixou a franquia californiana em desvantagem na série (2 a 1).

Outro destaque da partida foi Jaden McDaniels, que terminou com 30 pontos, cinco rebotes e uma assistência. Pelo lado dos Lakers, Luka Doncic teve desempenho discreto: lidando com dores estomacais, marcou apenas 17 pontos, além de contribuir com oito assistências e sete rebotes. As equipes voltam a se enfrentar neste domingo, às 16h30 (horário de Brasília), novamente no Target Center.

Na Conferência Leste, o Orlando Magic diminuiu a vantagem do Boston Celtics para 2 a 1 ao vencer por apertados 95 a 93, em noite de grande atuação defensiva de Paolo Banchero e Franz Wagner no Kia Center. Banchero somou 29 pontos, enquanto Wagner foi o cestinha do time com 32, em uma vitória construída na raça

Apesar da derrota, o grande nome do confronto foi Jayson Tatum. Mesmo sendo dúvida até momentos antes da partida devido a uma lesão no punho, o astro dos Celtics brilhou com 36 pontos, nove rebotes e três assistências. O time de Boston ainda teve a baixa de Jrue Holiday, que ficou fora por conta de uma contusão muscular. O Jogo 4 da série será neste domingo, às 20h, em Orlando.

Outro que respirou nos playoffs foi o Milwaukee Bucks, que venceu a primeira partida da série contra o Indiana Pacers por 117 a 101 no Fiserv Fórum. Giannis Antetokounmpo brilhou intensamente, anotando 37 pontos, 12 rebotes e seis assistências Gary Trent também teve noite inspirada e igualou a pontuação do grego. Pelo lado do Pacers, o camaronês Pascal Siakam foi o destaque, com 28 pontos. O próximo duelo acontece no domingo, às 22h30, novamente no Fiserv Fórum.

Confira os resultados da noite da última sexta-feira:

Orlando Magic 95 a 93 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 117 a 101 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 116 a 104 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos deste sábado:

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Houston Rockets



