Lebron, Curry, Durant: EUA define 11 nomes que disputarão Olimpíadas de Paris; veja lista

A seleção de basquete dos EUA já tem a lista praticamente fechada com os nomes que disputarão os Jogos Olímpicos de Paris.



Segundo divulgado pelo site "The Athletic" na noite desta segunda-feira, a comissão do treinador Steve Kerr (Golden State Warriors) definiu 11 dos 12 nomes que irão à França no meio do ano, incluindo as estrelas da NBA LeBron James e Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Warriors) e Kevin Durant (Phoenix Suns).

Além deles, estão presentes: os armadores Devin Booker (Suns), Jrue Holiday (Boston Celtics) e Tyrese Haliburton (Indiana Pacers); os alas Jayson Tatum (Celtics) e Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves); e os pivôs Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e Bam Adebayo (Miami Heat).

O mistério fica por conta do último lugar na equipe, outrora apelidado "Dream Team" por reunir o melhor da NBA, a principal liga de basquete do mundo. No final de janeiro, havia sido divulgada uma lista com 41 nomes que concorriam à vaga nas Olimpíadas.





Entre estes, o favorito a ser escolhido é o ala Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), mas também há uma série de grandes nomes, como Jimmy Butler (Heat), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), e seus companheiros James Harden e Paul George (Clippers).

Veja a lista de 11 nomes:

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Após a última Copa do Mundo de Basquete, vencida pela Alemanha no ano passado, na qual os EUA ficaram em quarto lugar, as estrelas da NBA iniciaram um movimento para confirmar presença nos Jogos Olímpicos. A ideia é mostrar a força da seleção no cenário mundial, assim como em 1992, com o "Dream Team", e em 2008, com o "Redeem Team".

Na comissão técnica, Kerr terá como assistentes Erik Spoelstra (Heat), Tyronn Lue (Clippers) e Mark Few (Universidade de Gonzaga).

Segundo o "The Athletic", o período de treinos da seleção se iniciará no dia 5 de julho, na cidade de Las Vegas, após o término da atual temporada da NBA. O torneio de basquete na França começará no dia 28, quando os americanos enfrentam a Sérvia. Ambos estão no grupo C, ao lado do Sudão do Sul e uma seleção que ainda será definida.

