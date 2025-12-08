A- A+

Basquete LeBron decide, Doncic faz triple-double e Lakers vencem; Thunder chega a 15 triunfos seguidos O Thunder, atual campeão da NBA, lidera a Conferência Oeste com folga

O Los Angeles Lakers voltou a respirar na Conferência Oeste com uma vitória por 112 a 108 sobre o Philadelphia 76ers, neste domingo, em noite de protagonismo dividido entre duas estrelas. Luka Doncic retornou após dois jogos afastado e entregou um triple-double - 31 pontos, 15 rebotes e 11 assistências - mas foi LeBron James quem determinou o desfecho da partida com jogadas decisivas nos segundos finais. O camisa 23 fechou a noite com 29 pontos, sete rebotes e seis assistências.

A vitória encerra um incômodo jejum dos Lakers na Pensilvânia e dá novo fôlego ao vice-líder do Oeste, que vive fase instável após alternar grandes atuações e quedas de rendimento.

Mesmo enfrentando um Philadelphia competitivo, liderado por Tyrese Maxey (28 pontos), a equipe californiana conseguiu controlar o jogo quando mais importava. Embiid teve atuação rara de baixa eficiência e converteu apenas quatro de 21 arremessos, facilitando o plano defensivo angelino.

Se em Filadélfia houve equilíbrio, em Oklahoma a história foi totalmente oposta. O Thunder atropelou o Utah Jazz por 131 a 101 e emendou sua 15ª vitória consecutiva, consolidando a melhor sequência da NBA no momento - e tudo isso mesmo sem Shai Gilgeous-Alexander.

Jalen Williams e Chet Holmgren dividiram o protagonismo com 25 pontos cada, conduzindo um time que chegou a abrir 42 pontos de vantagem e reforça a candidatura real ao topo do Oeste.

Outro destaque da noite veio de Charlotte, onde Nikola Jokic comandou a reação do Denver Nuggets sobre o Charlotte Hornets, enquanto Jamal Murray terminou como cestinha com 34 pontos. Os atuais campeões seguem firmes no bloco de cima da conferência e mantêm a perseguição aos líderes.

Já em Toronto, o Boston Celtics sustentou a fase arrematadora com outra atuação de força. Jaylen Brown (30 pontos) e Derrick White (27) comandaram a vitória por 121 a 113, apesar da grande recuperação dos Raptors no segundo tempo. O time de Massachusetts oscilou, perdeu larga vantagem, mas retomou o controle nos minutos finais e segue entre as campanhas mais sólidas da liga.

Mesmo sem Stephen Curry e Draymond Green, o Golden State Warriors atropelou o Chicago Bulls por 123 a 91. Três jogadores dividiram o posto de maiores pontuadores: Brandin Podziemski (21), Jimmy Butler (19) e Quentin Post (19), garantindo uma atuação coletiva dominante. O resultado recoloca os Warriors na zona de classificação direta, agora em oitavo no Oeste, com 13 vitórias e sinalizando retomada após um início irregular.

