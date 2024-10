LeBron e Bronny James fazem história como 1ª dupla de pai e filho a jogar juntos na NBA

A- A+

Ao lado do filho primogênito Bronny, o astro LeBron James fez história na NBA nesta terça-feira (22) ao formar a primeira dupla de pai e filho em ação juntos em uma partida oficial da competição. E o resultado não poderia ser melhor: vitória do Los Angeles Lakers sobre o Minnesota Timberwolves por 110 a 103.

"Você está totalmente pronto? Você pode ver a intensidade? Jogue sem preocupações e não se preocupe com os erros", disse LeBron.



Ao final do duelo, LeBron comentou sobre a experiência de atuar ao lado do filho. "Foi um prazer", resumiu.

"Na pré-temporada, nos treinos, quase todos os dias, tenho conseguido tê-lo aqui para mostrar tudo o que é essa vida profissional e como se preparar para cada dia", completou o jogador.



Os 20 mil torcedores na Crypto.com Arena, em Los Angeles, aplaudiram fortemente esse momento histórico num jogo em que LeBron James também igualou o recorde de 22 temporadas em atividade, que era detido apenas por Vince Carter.



Com a presença na primeira fila da esposa de James, Savannah, e seus outros dois filhos: Bryce, de 17 anos, e Zhuri, 10, Anthony Davis brilhou no confronto ao encerrar a partida com um double-double: 36 pontos e 16 rebotes. Ele liderou o time da casa que terminou o intervalo com a vantagem de 55 a 42.



No segundo tempo, o Minnesota Timberwolves ensaiou uma reação. No entanto, o empenho não foi o suficiente para conseguir superar o Lakers que garantiu a vitória na estreia da temporada.





No outro jogo da rodada, o Boston Celtics visitou o New York City e derrotou os anfitriões por 132 a 109. O destaque do time foi o ala Jayson Tatum, que liderou a equipe no triunfo. Ele cravou um double-double ao fazer 37 pontos e dar dez assistências.

Jayson Tatum, destaque do Boston Celtics. Foto: Brian Babineau / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Jaylen Brown, com 23 pontos e Derrick White, com 24, também se destacaram pelos atuais campeões da Liga.





Confira os jogos desta terça (22):



Boston Celtics 132 x 109 New York Knicks



Los Angeles Lakers 110 x 103 Minnesota Timberwolves



Acompanhe os jogos desta quarta (23):



Detroit Pistons x Indiana Pacers



Miami Heat x Orlando Magic



Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers



Atlanta Hawks x Brooklyn Nets



Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks



Houston Rockets x Charlote Hornets



New Orleans Pelicans x Chicago Bulls



Utah Jazz x Memphis Grizzlies



Los Angeles Clippers x Phoenix Suns

